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توك شو

عضو لجنة الفيروسات: حالات الوفاة انخفضت من7.30% إلي 5.30% اليوم..فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات التابعة للتعليم العالي، إن فيديوهات التجمعات أكبر دليل علي سبب زيادة فيروس كورونا، متابعا: احنا مستنين يكون رد فعل حاجة زي كدا إيه"، لافتا إلي أن الإعداد مع الاهمال الحالي غير متوقعة، كنت متوقع أن تكون أكثر من ذلك.

وأضاف عادل خطاب، خلال مداخلتة ببرنامج"مساء dmc"، أننا حاليا بين شقي الرحي، موضحا لدينا ضغط اقتصادي كبير حتى علي أكبر دول العالم، بالإضافة إلي الفيروس"اللي خلاص بقي موجود في المجتمع، وحكاية حد راجع من السفر أو راجع من برة انتهت".


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وأشارعضو لجنة الفيروسات التابعة للتعليم العالي، إلي أن مصر مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا و البرازيل وأيضا الامارات، لافتا إلي أن إجراءات الفتح تحتاج إلي دعم من جانب الدولة والمجتمع ايضا.

وأوضح "خطاب"، أن الجهات المسئولة في مصر تقوم بواجبها علي أكمل وجه، مشيرا إلي أن الوزارة لديها طريقتين لحسب الوفيات، لافتا إلي أن عدد حالات الوفاة من أسبوعين وصل إلي 7.30% ولكن الآن هبط إلي 5.30%، وهذا بفضل جهود الدولة والطاقم الطبي

وأكد علي أن ارتداء الكمامة لم يصبح رفاهية، لأنه يحمي المواطن والمجتمع من فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التزام البيت خاصة لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.
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