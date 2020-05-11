عضو لجنة الفيروسات: حالات الوفاة انخفضت من7.30% إلي 5.30% اليوم..فيديو

عضو لجنة الفيروسات التابعة للتعليم العالي، إلي أن مصر مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا و البرازيل وأيضا الامارات، لافتا إلي أن إجراءات الفتح تحتاج إلي دعم من جانب الدولة والمجتمع ايضا.





وأوضح "خطاب"، أن الجهات المسئولة في مصر تقوم بواجبها علي أكمل وجه، مشيرا إلي أن الوزارة لديها طريقتين لحسب الوفيات، لافتا إلي أن عدد حالات الوفاة من أسبوعين وصل إلي 7.30% ولكن الآن هبط إلي 5.30%

، وهذا بفضل جهود الدولة و الطاقم الطبي

وأشار