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حبس المحامي المتهم بدهس ضابط المنصورة 4 أيام.. شاهد

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النيابة قررت حبس المحامي المتهم في واقعة دهس ضابط بسيارته بالمنصورة لمدة 4 أيام.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «وجهت إلى المتهم تهمة التعدي على موظف عام، وخرق حظر التجوال».

وكان المحامي قام بدهس ضابط شرطة أثناء تواجده في الكمين خلال أوقات الحظر، وهو ما وثقته كاميرات صيدلية مقابلة للكمين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المخطئ يجب أن يحاسب، مستنكرا الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عدد المحامين المعترضين فيها على ظلم زميلهم، مطالبا رجائي عطية نقيب المحامين باتخاذ إجراء ضد المخالفين.

وأردف الإعلامي أحمد موسى أن المحامي كان يريد تصوير الكمين وهو ممنوع لأن الشرطة مستهدفة، متسائلا عاوز تصور الكمين ليه؟».

وأكد موسى، لدينا نائب عام مستقل يطبق القانون على الجميع ، مؤكدا أن المحامي ارتكب 3 جرائم لأنه تعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله كما أنه ليس من المعفيين من قرار حظر التجوال وكان يسير أوقات الحظر.
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