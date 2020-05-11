AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل فرصة تانية الحلقة 17.. أحمد مجدي متهم بالقتل

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:40 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements
نبيل العدوى
شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 17 عدة تطورات أهمها اتهام زياد "أحمد مجدي" بقتل ريهام "أيتن عامر"، ليبدأ التحقيق مع الأول، ورغم إنكاره إلا أن النيابة تقرر إيداعه في الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق.

خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل فرصة ثانية، وبعد أن أفسدت ريهام حفل خطبتها هي وزياد طلبت من كريم "عمر الشناوي" أن يعلن خطبته عليها ليساعدها في استعادة حقها من زياد أمام الجميع وهو ما حدث بالفعل، فعندما ذهب زياد لحفل الخطوبة واجهته ملك بإنها لم تفقد الذاكرة وإنها أرادت أن يشعر بنفس الإحساس التي ذاقته بعد زواجه من غيرها.

كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة ثانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة ثانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل فرصة تانية الحلقة 1.. أحمد مجدى يخون ياسمين صبري

مسلسل فرصة تانية الحلقة الأولى.. ياسمين صبري تفقد الذاكرة

مسلسل فرصة تانية الحلقة 3.. ياسمين صبرى تحاول استعادة الذاكرة

مسلسل فرصة تانية الحلقة 3.. محمد دياب يخطف الأضواء فى شخصية مدحت

مسلسل فرصة تانية الحلقة 8.. أيتن عامر تورط أحمد مجدى بسبب حملها

مسلسل فرصة تانية الحلقة 9.. أحمد مجدي يحاول إثبات كذب آيتن عامر

ترشيحاتنا

برلماني يطالب بحظر المواقع الإباحية.. ويعدد فوائد لائحة المجلس الأعلى للإعلام

توافر أول دواء لعلاج مصابي كورونا خلال أشهر.. اعرف التفاصيل.. فيديو

قرية بالشرقية تقيم عزاء يضم ألف شخص والمحافظ يتدخل.. تفاصيل.. فيديو

قصة ترحيل مدير تحرير صحفية القبس الكويتية بعد تورطه مع جماعة محظورة

انتبه.. أبواب الجنة الثمانية مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله.. لا تتهاون فيه كالكثيرين

حبس المحامي المتهم بدهس ضابط المنصورة 4 أيام.. شاهد

AdvertisementS

تصل لـ 40 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم الاثنين

إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

شعبة المستلزمات الطبية: الكمامة العادية لا تقي من كورونا والقماش هو الحل.. فيديو

انتبه.. أبواب الجنة الثمانية مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله.. لا تتهاون فيه كالكثيرين

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

تفاصيل القرارات السعودية العاجلة لحماية الاقتصاد من أزمة كورونا

حبس المحامي المتهم بدهس ضابط المنصورة 4 أيام.. شاهد

حقيقة ظهور ضباع فى مكة.. فيديو

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم.. سر تتبيلة الفراخ.. فيديو

بديلا للمضاد الحيو .. أفضل الأعشاب لمقاومة الفيروسات

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة