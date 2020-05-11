مسلسل فرصة تانية الحلقة 17.. أحمد مجدي متهم بالقتل
الإثنين 11/مايو/2020 - 06:40 ص
ياسمين صبري
شهد مسلسل فرصة تانية
الحلقة 17 عدة تطورات أهمها اتهام زياد "أحمد مجدي" بقتل ريهام "أيتن عامر"، ليبدأ التحقيق مع الأول، ورغم إنكاره إلا أن النيابة تقرر إيداعه في الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق.
خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل فرصة ثانية، وبعد أن أفسدت ريهام حفل خطبتها هي وزياد طلبت من كريم "عمر الشناوي" أن يعلن خطبته عليها ليساعدها في استعادة حقها من زياد أمام الجميع وهو ما حدث بالفعل، فعندما ذهب زياد لحفل الخطوبة واجهته ملك بإنها لم تفقد الذاكرة وإنها أرادت أن يشعر بنفس الإحساس التي ذاقته بعد زواجه من غيرها.
كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
يذكر أن ياسمين صبري
، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب
، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا
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قصة مسلسل فرصة ثانية
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
فريق عمل مسلسل فرصة ثانية
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.