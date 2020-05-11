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فن

الحلقة 17 من مسلسل لما كنا صغيرين.. محمود حميدة يضع كريم قاسم في مأزق

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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شروق حمدى

عُرضت الحلقة 17من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت أحداث الحلقة طلب " سليم " من "وائل " الاتجار فى المخدرات مستغلا تزوير وائل لشهادة الخدمة العسكرية وعرض عليه مبلغا ماليا كبيرا ولكنه رفض. 

بينما تحاول دنيا الابتعاد عن المشاكل وتطلب حجز تذكرة إلى لندن بعد أيام.

وتخبر دنيا ياسين بقرارها بالسفر ويحاول إقناعها بالبقاء وعندما تراها والدته تتهمها بالتقصير مع ياسين وحسن. 

ويستعيد حسن ذكرى قديمة لنهى وزيارة يحيى للمنزل عندما كان بالخارج ويبدأ في الشك في أنها كانت تاجرة مخدرات.

"لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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