الحلقة 17 من مسلسل لما كنا صغيرين.. محمود حميدة يضع كريم قاسم في مأزق

عُرضت الحلقة 17من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت أحداث الحلقة طلب " سليم " من "وائل " الاتجار فى المخدرات مستغلا تزوير وائل لشهادة الخدمة العسكرية وعرض عليه مبلغا ماليا كبيرا ولكنه رفض.





بينما تحاول دنيا الابتعاد عن المشاكل وتطلب حجز تذكرة إلى لندن بعد أيام.



وتخبر دنيا ياسين بقرارها بالسفر ويحاول إقناعها بالبقاء وعندما تراها والدته تتهمها بالتقصير مع ياسين وحسن.





ويستعيد حسن ذكرى قديمة لنهى وزيارة يحيى للمنزل عندما كان بالخارج ويبدأ في الشك في أنها كانت تاجرة مخدرات.



