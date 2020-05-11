AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة الهجرة تطلق صفحة للتواصل مع الشباب المصريين بالخارج

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:24 ص
صفحة لشباب المصريين
صفحة لشباب المصريين بالخارج
Advertisements
سعيد العربي
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صفحة Egyptian youth around the world؛ لتصبح منصة جديدة للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وأداة تواصل أخرى تهدف لمخاطبة الشباب المصري بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، باللغة الإنجليزية، وتسعى لربطهم وجدانيا بالوطن الأم.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن إطلاق صفحة Egyptian youth around the world يأتي ضمن عملية التطوير المستمر لأدوات تواصل وزارة الهجرة مع مواطنينا بالخارج من كافة الشرائح والفئات المختلفة، حيث إن مخاطبة هذه الشرائح المتعددة يتطلب وعيا بخصائص كل شريحة ومتطلباتها.

وأكدت وزيرة الهجرة على ضرورة مخاطبة شباب المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، من خلال تخصيص منصة جديدة لهم، تعمل على إبراز الصورة الجميلة والحقيقية لمصر، والترويج لهذه الصورة التي ربما لم تصل بعد لهذه الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، لتمثل الصفحة بذلك أداة ربط بينهم وبين وطنهم الأم مصر. 

وتهدف الصفحة لنشر ومشاركة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو لكل مظاهر الجمال المصرية من أماكن سياحية وحرف يدوية، كذلك نقل روح الحياة في الشارع المصري التي يفتقدها المصري بالخارج

، يأتي هذا بجانب نشر كل جديد يحدث ويمثل طاقة أمل وخطوة للأمام لشعب مصر والدولة المصرية.

يمكنك الوصول للصفحة من خلال الرابط التالي : https://www.facebook.com/youngegexpats/
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الهجرة تطلق الملتقى الـ 19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج

من الفيوم.."الهجرة" تطلق الملتقى الـ19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج

بمشاركة 50 من سيدات منتدى المرأة.. وزيرة الهجرة تستعرض مبادرة إحياء الجذور

وزيرة الهجرة تصطحب وفدا كنديا من أبناء الجيلين الثاني والثالث في زيارة إلى كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة.. وتؤكد: مصر حاضنة الثقافات والحضارات

لميس سلامة: خير سفراء للوطن هم أبناء المصريين بالخارج.. فيديو

الهجرة تنظم زيارة إلى متحف التحرير لوفد مصري من كندا

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر للابناء

80 عاما تفصلنا عن أسوأ كارثة طبيعية لكوكب الأرض.. تفاصيل

تفاصيل القرارات السعودية العاجلة لحماية الاقتصاد من أزمة كورونا

موعد آذان المغرب 18 رمضان .. ودعاء النبي عند الإفطار

سلطنة عمان تسجل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الفيروس يتحور ويهدد تأثير اللقاح.. القلق يساور العلماء من تكيف البشر مع كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل

أنقذت مريضا بدون معدات الوقاية.. كورونا ينهي حياة ممرضة شجاعة

هل ينتقل فيروس كورونا في المطاعم .. دراسة صينية تجيب