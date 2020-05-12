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برلمان

خطة النواب تناقش مشروعا لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة..اليوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:31 ص
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

كما تناقش اللجنة أيضًا -بحسب بيان لها - مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتجري مناقشة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان فى إجتماع مشترك مع مكتب لجنة الزراعة الري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).

كما تستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩.
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