AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصيادلة تهاجم نقابة الأطباء بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت نقابة الصيادلة رفضها لما وصفته بالتصريحات العنصرية غير المسئولة والتي دأبت نقابة الأطباء علي اصدارها ضد الصيادلة.


وقالت نقابة الصيادلة فى بيان لها اليوم" نستنكر ونرفض  بعض التجاوزات من قلة من الأطباء في حق مهنتنا التى طالما ترفعنا عن الرد عليها تغليبا للصالح العام بين أبناء القطاع الطبي خاصة في ظل أزمة كورونا والتي تعاون فيها جميع أطراف المنظومة الصحية في العالم للتغلب عليها من خلال تطبيق النموذج الأمثل للصحة ووضع البروتوكولات العلاجية للوصول لأفضل النتائج لمرضى كورونا.

وأشار البيان إلى أن نقابة الأطباء طالعتنا ببعض التصريحات الجوفاء في توقيت مثير للريبة والشك والتي نتطلع فيه الى تكاتف القطاع الطبي بأكمله وتوفير سبل التعاون للنهوض بقطاع الصحة في مصر ونؤكد اعتزازنا المقترن بالفخر بمهنتنا وأنا مع المصلحة العليا للبلاد وإننا لن نقف مكتوفي الأيدي ازاء تلك التجاوزات.

وبناء عليه نرفض كل التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء وندعوهم للاستعانة بالخبراء المعنيين بالأنظمة الصحية عالميا قبل الإدلاء بأي تصريحات تخص الصحة بشكل عام والصيدلة بشكل خاص حيث أن تصريحاتهم من شأنها الاضرار بسمعة مصر عالميا.

يأت غضب نقابة الصيادلة بعد حديث الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين ليس له علاقة بفيروس "كورونا"، بل هو مقترح طرح بشكل عام لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء بشكل عام.

وأوضح الطاهر أنه بالنسبة لأزمة كورونا ففي حالة استفحال هذا الفيروس، لا قدر الله، فإنه من الممكن أن نستعين بطلبة كلية الطب والامتياز، كما يمكن الاستعانة أيضا بالصيادلة ولكن ليس لممارسة الطب، لكن كعوامل مساعدة، كأن يقومون بأعمال الفرز وفي المهام الإدارية وما أشبه.

وأضاف أنه في حالة تفشي الوباء سنضطر للجوء إلى هذه الفئات ولكن ليس كأطباء، فلا يجوز أن يعمل أي إنسان كطبيب إلا من تأهيل عملي ودراسي لذلك من خلال دراسة لا تقل مدتها عن 7 سنوات.
الصيادلة تهاجم نقابة الأطباء بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطاهر: الأطباء أصيبوا بفيروس كورونا ومازال بدل العدوى 19 جنيها

الأطباء: تم إبلاغنا بإلغاء مناقشة تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين

أستاذ جراحة قلب: تحويل الصيدلي إلى طبيب فكرة غريبة.. ولدينا فائض في الخريجين

بعد اقتراح تحويل الصيدلي لطبيب بشري.. أطباء: الفكرة غريبة.. لدينا زيادة في عدد الخريجين.. يجب الاهتمام بالدواء

لمواجهة كورونا.. تحرك برلماني لضم الصيادلة في صفوف الجيش الأبيض

الأَوْلَى تكليف الخريجين.. صحة البرلمان: تحويل الصيادلة إلى أطباء في هذه الحالة

ترشيحاتنا

موجة كورونا ثانية في الصين .. إصابات جديدة في ووهان وهوبي

بالصور .. كيف ترفع البحث على منصة edmodo من الموبايل بشكل صحيح ؟

في عيد ميلادها.. شاهد جيهان نصر مع أبنائها من الملياردير السعودي

السيطرة على حريق داخل غرفة عمليات النجدة في الإسكندرية

ضياء عبدالخالق: بنتي نفسها تنضم لـ أبطال الصاعقة بعد نجاح الاختيار

هددهم بعد سحب رخصته.. التفاصيل الكاملة لدهس ضابط في المنصورة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

عانت من آلام الولادة بعد الإقلاع بساعة.. امرأة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا