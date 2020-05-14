بسبب فيروس كورونا..عادات رمضانية جميلة توقفت في سانت كاترين ..صور

تشتهر مدينة سانت كاترين بالعادات الرمضانية الجميلة، خلال شهر رمضان من بينها إقامة إفطار جماعي في مقعد القبيلة وتبادل الأطباق الرمضانية بين أهالي البادية والقبائل وبعضها البعض، ولكن في ظل فيروس كورونا اختفت كثير من العادات الرمضانية الجميلة.





يقول محمد فتيح أحد شباب البدو وادمن سانت كاترين مدينتي الجميلة إن في مدينة سانت كاترين نجد لشهر رمضان طابع خاص يميزها عن الكثير من الأماكن، بالرغم من التقدم والتأثر بالحياة المدنية فبرغم أن البعض من أهالي سانت كاترين لا يزالون يحتفظون بعاداتهم في هذا الشهر الكريم.





مشيرا أن من العادات الجميلة الموجودة في سانت كاترين هي فتح المقاعد للإفطار الجماعي فنجد أن كل قرية لها مقعد وهو مكان في أطراف كل قرية مخصص لاجتماع أهل القرية.





فيبدأ التجهيز والإعداد للإفطار بعد صلاة العصر ونجد أن الرجال يقومون باصطحاب أبنائهم الي هذه المقاعد من أجل الحفاظ على هذه العادات

ويتم إشعال النيران والمواقد في المقعد لإعداد الشاي والقهوة.





وعندما يقرب موعد الإفطار نجد أن كل بيت من بيوت القريه يقوم بتجهيز مائدة وإرسالها الي المقعد ويحرص كل بيت أن يجهز أفضل ما لديه من أنواع الطعام.





فالجميع يذهب إلى المقعد لتناول وجبة الإفطار، كما يكون المقعد مكان يجتمع فيه كل عابر سبيل الاجتماع وتناول الطعام .





وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين إن النساء في البيوت نجدها تتبادل الاطباق لمشاركة بعضهن بعض في الطعام وتبادل الاطباق الرمضانية.





ولكن في ظل مخاوف فيروس كورونا المستجد اختفت هذه العادات ولكن سوف تعود في الأعوام القادمة بعد اختفاء كورونا .





ومن العادات الموجودة أيضا في شهر رمضان هي توقف المجالس العرفية وجلسات القضاء حرمة لهذا الشهر الكريم كما تتوقف مراسم الخطبة والزواج ايضا لما بعد عيد الفطر المبارك .

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كما نجد أن الأهل والأحباب يتبادلون الزيارات في هذا الشهر الكريم، إلا أن الأجواء هذا العام اختلفت كثيرا عن بقيه الاعوام الأخرى بسبب فيروس كورونا .

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