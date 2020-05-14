AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب فيروس كورونا..عادات رمضانية جميلة توقفت في سانت كاترين ..صور

الخميس 14/مايو/2020 - 01:55 م
عادات رمضانية جميلة
عادات رمضانية جميلة توقفت في سانت كاترين
Advertisements
ايمن محمد
تشتهر مدينة سانت كاترين بالعادات الرمضانية الجميلة، خلال شهر رمضان من بينها إقامة إفطار جماعي في مقعد  القبيلة وتبادل الأطباق الرمضانية بين أهالي البادية والقبائل وبعضها البعض، ولكن في ظل فيروس كورونا اختفت كثير من العادات الرمضانية  الجميلة.

يقول محمد فتيح أحد شباب البدو وادمن سانت كاترين مدينتي الجميلة  إن في مدينة سانت كاترين نجد لشهر رمضان طابع خاص يميزها  عن الكثير من الأماكن، بالرغم من التقدم والتأثر بالحياة المدنية فبرغم   أن البعض من أهالي سانت كاترين لا يزالون يحتفظون بعاداتهم  في هذا الشهر الكريم.

مشيرا أن من العادات الجميلة الموجودة في سانت كاترين هي فتح المقاعد للإفطار الجماعي فنجد أن كل قرية لها مقعد وهو مكان في أطراف كل قرية مخصص لاجتماع أهل القرية.

فيبدأ التجهيز والإعداد للإفطار بعد صلاة العصر ونجد أن الرجال يقومون باصطحاب أبنائهم الي هذه المقاعد  من أجل الحفاظ على هذه العادات
ويتم إشعال النيران والمواقد في المقعد لإعداد الشاي والقهوة.

وعندما يقرب موعد الإفطار نجد أن كل بيت من بيوت القريه  يقوم بتجهيز مائدة  وإرسالها الي المقعد ويحرص كل بيت أن يجهز أفضل ما لديه من أنواع  الطعام.

فالجميع يذهب إلى المقعد لتناول وجبة الإفطار،  كما يكون المقعد مكان يجتمع فيه كل عابر سبيل الاجتماع وتناول الطعام .

 وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين  إن  النساء في البيوت نجدها تتبادل الاطباق لمشاركة بعضهن بعض في الطعام  وتبادل الاطباق الرمضانية.

ولكن في ظل مخاوف فيروس كورونا المستجد اختفت هذه العادات  ولكن سوف تعود في الأعوام القادمة بعد اختفاء كورونا .

ومن العادات الموجودة أيضا في شهر رمضان هي توقف المجالس العرفية وجلسات القضاء  حرمة  لهذا الشهر الكريم كما تتوقف مراسم  الخطبة والزواج ايضا لما بعد عيد الفطر المبارك .
 ،
كما نجد أن الأهل والأحباب يتبادلون الزيارات في هذا الشهر الكريم، إلا أن الأجواء  هذا العام  اختلفت كثيرا عن بقيه الاعوام الأخرى  بسبب فيروس كورونا .
اقرا ايضا :


بسبب فيروس كورونا..عادات رمضانية جميلة توقفت في سانت كاترين ..صور
بسبب فيروس كورونا..عادات رمضانية جميلة توقفت في سانت كاترين ..صور
بسبب فيروس كورونا..عادات رمضانية جميلة توقفت في سانت كاترين ..صور
بسبب فيروس كورونا..عادات رمضانية جميلة توقفت في سانت كاترين ..صور
بسبب فيروس كورونا..عادات رمضانية جميلة توقفت في سانت كاترين ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا..اختفاء العزومات والولائم بين الأهل والجيران في رمضان بالوادي الجديد

رمضان في زمن الكورونا .. غابت اللمة واختفت السهرات.. والمسحراتي آخر ما تبقى من عادات شهر الصيام بالقليوبية

المساجد تعج بالتهليل.. سوداني يروي تجربة قضاء ليالي رمضان في مصر

بدلا من موائد الرحمن في أسوان.. أهل الخير يوزعون مساعدات عينية وشنط رمضان في زمن كورونا

الديوان مائدة إفطار وسحور مستدامة فى رمضان ببادية سيناء.. يستقبل المسافرين ولا أعذار إلا للمرض

شعبة الدواجن: تراجع معدلات الاستهلاك 30% بسبب كورونا

ترشيحاتنا

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات

بعد فقدان بصره.. تعرف على نتيجة تحليل كورونا لـ طبيب عزل بلطيم.. صور

محمد صبحي وهاني رمزي.. شاهد.. الفنانون يصلون من أجل الإنسانية

بعد تصريحات تامر أمين الجريئة.. ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر.. البحوث الإسلامية يحدد

صلاة التسابيح.. فضلها وكيفية أدائها فى العشر الأواخر من رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغة السيارات المستقبلية.. تتحدث إلى بعضها وتحذر السائقين| شاهد

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة