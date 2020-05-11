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بوتين: صرف 10 آلاف روبل روسى للطفل .. تعرف على التفاصيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:57 م
بوتين
بوتين
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ريهام فيكتور
أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه سيتم دفع مبلغ 10 آلاف لكل طفل من عمر 3 سنوات وحتى 16 عاما في إطار المساعدات المالية للعائلات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنه على الأسر جمع الوثائق لتأكيد ذلك.

وأضاف "بوتين" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان إجراءات حكومية لمساعدة المواطنين في ظل الآثار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس، أنه لابد من اتخاذ تلك الإجراءات بدون أى تعقيدات وجميع من يحتاج لهذه المساعدات سيحصل عليها.

وأكد بوتين أن أى أسرة روسية لديها اطفال حتى عمر الخامسة عشر عامًا يمكنها أن تحصل على تلك المساعدة لمرة واحدة.

وأوضح أن الأسر يمكن ان تقوم بتقديم الطلبات عن بعد من خلال مواقع الحكومية ويمكن الحصول على 10 آلاف روبل روسى للطفل.
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