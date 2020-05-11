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توك شو

بوتين يعلن عن شروط المساعدات الممنوحة للأسر

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:54 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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فرح علاء الخولي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأسر من الممكن ان تقدم على طلبات المنحة والمساعدات اعتبارًا من الاول من يونيو، وقيمة المساعدات 2500 روبل للطفل الواحد في الاسرة.


وتابع فلاديمية بوتين، في كلمة له بشأن الاحوال الاقتصادية في روسيا، المذاعة على قناة "اكسترا نيوز"، أن يمكن الحصول على تلك المساعدات لمن يحتاجون، وان الدولة تحرص على توفير احتياجات المواطنين، وان احتياطي البنوك هو الذي سيسمح لمساعدة هذه الاسر لمواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا.


وأضاف بوتين أن هذه المساعدات سيحصل عليها المواطنون غير العاملين، مشيرًا الى أن من الأسر التي ولدت طفلا قبل يناير هذا العام ليس لها الحق في تلك المساعدات المقدمة من الدولة والحكومة.

وأكد على أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة لمساعدات هؤلاء الاسر غير المكفولين بالرعاية، وقيمة المساعدات لتلك الأسر ستكون 5 آلاف روبل لشهرين يونيو ويوليو.
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