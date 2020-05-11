إغلاق 6 مقاهي وضبط حالتى بناء مخالف بمركز إطسا في الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، القرار رقم 195 لسنة 2020 لتنظيم أعمال الجهاز التنفيذى فيما يتعلق بالإشراف على الجهات الإدارية فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الخدمات العامة، وأعمال النظافة ورفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





وتضمن قرار محافظ الفيوم، تكليف الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بالإشراف على رؤساء الوحدات المحلية لمركزى ومدينتى الفيوم وإطسا، وتكليف اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، بالإشراف على رؤساء الوحدات المحلية لمركزى ومدينتى سنورس وطامية، وتكليف المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بالإشراف على رؤساء الوحدات المحلية لمركزى ومدينتى أبشواى ويوسف الصديق، وذلك من خلال قيامهم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن.





كما نص القرار على تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالمرور يوميًا صباحًا ومساءً بنطاق الوحدات المحلية التابعة لهم، للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الواردة بالقرارات والكتب الدورية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس المحافظين، ووزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وإعداد تقرير مرور يومى للعرض على السيد المحافظ.





وتفعيلًا لقرار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تفقد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، خلال جولة ميدانية بنطاق مركزى الفيوم وإطسا، واشتملت الجولة على شارع سعد زغلول بمدينة الفيوم حيث تم تفريق مجموعات شبابية والتنبيه بعدم التجمع والالتزام بقرار الحظر.





كما تفقد ميدان الدكتور عبد الرحيم شحاتة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سيارة يقوم صاحبها بعمل سباق دراجات لمجموعة من الشباب والأطفال، كما تفقد ميدان عبد المنعم رياض، وميدان النخيل ووجه رئيس المدينة بغلق مقهى وعدد من الورش ومحال بيع السيراميك المخالفة لقرارات الحظر.





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وشملت جولة نائب المحافظ تفقد قريتى أبجيج والبرمكى وتفريق مجموعات شبابية، وغلق مقهى بقرية منشاة بغداد، وضبط عدد من مخترقى حظر التجوال بمركز اطسا، كما تم ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بمواد بناء، وجرار زراعى بمقطورتين.





وأسفرت الجولة عن إغلاق 4 مقاهي على طريق أسيوط الغربى، وضبط حالتى بناء مخالفة بمركز اطسا وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة، كما تم توجيه رئيس المدينة بتمهيد الطريق الرئيسى بقرية منية الحيط.





وتفقد الأماكن المقترحة لإقامة سوق بالقرية مع مصادرة بعض المنتجات الخاصة بالبائعين للاطمئنان على عدم إقامة الأسواق، كما وجه بتمهيد الطريق الرئيسى بقرية الغرق بحرى وتفقد الأرض المقترحة لإقامة سوق بالوحدة المحلية بالغرق.





فى ذات السياق، قام اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، بجولة ميدانية بمركزى سنورس وطامية، و المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة ميدانية بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التى يجرى تنفيذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وكذلك متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.