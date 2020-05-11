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تعليم

بكود الطالب.. احصل على رقم جلوسك في امتحانات الثانوية العامة الآن

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:13 م
ارقام جلوس
ارقام جلوس
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ياســـمين بدوي
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، بتفعيل رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019 /2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءًا من اليوم، الإثنين، الموافق 11 مايو 2020.

وللحصول على رقم جلوسك في امتحانات الثانوية العامة يمكنك اتباع الخطوات التالية :
- ادخل على الرابط التالي http://seat.thanwya.emis.gov.eg/
- ادخل كود الطالب بشكل صحيح
-اضغط على تسجيل دخول

ومن المقرر أن يتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 ، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg)، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.

وفى ذات السياق أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.

ووفقا لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ستكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020  الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
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