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ديني

المسلمون في نيجيريا ينضمون لمبادرة الدعاء والصلاة من أجل الإنسانية

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:32 م
رئيس المجلس الإسلامي
رئيس المجلس الإسلامي النيجيري
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محمد شحتة
أعلن المجلس الإسلامي النيجيري مشاركته في الصلاة والدعاء والتضرع لله بصوت واحد ليكشف الله السوء عن الإنسانية جمعاء، يوم الخميس 14 مايو، كما دعت إلى ذلك مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.


وأوضح الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني، رئيس هيئة الإفتاء ورئيس المجلس الإسلامي النيجيري، في بيان صادر عن مكتبه، أن عموم المسلمين في نيجيريا يؤيدون هذه الدعوة، عملًا بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم-، بالتزام التضرع إلى الله تعالى وقت الأزمات والشدائد، وعند نزول الأوبئة والأمراض، بل وفي جميع الأوقات.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.
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