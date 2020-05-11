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برلمان

وافدون من الجيزة.. نائبة دمياط تكشف سبب عودة الإصابات بـ كورونا للمحافظة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
علقت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، على أسباب الانخفاض الكبير في عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، بالمحافظة، خلال الأيام الماضية، حتى وصلت إلى صفر إصابات، مؤكدة أن التزام المواطنين بدمياط بالإجراءات الوقائية والاحترازية كان السبب الرئيسي في تراجع الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن كانت من أعلى المحافظات التي تفشى فيها المرض.


وقالت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "هناك التزاما من المواطنين بعدم الخروج في تجمعات، على عكس المحافظات الأخرى، إضافة إلى التزام أصحاب المحال التجارية بغلقها من بعد الساعة الخامسة مساء، وفقًا لقرار الحكومة"، مضيفة أنه "من بعد أذان المغرب لا يوجد أحد في الشوارع من المواطنين، وبالتالي تضاءل الاختلاط بنسبة كبيرة، مما انعكس على عدد الإصابات بـ فيروس كورونا".



وتابعت عضو مجلس النواب، أنه من ضمن أسباب السيطرة على انتشار فيروس كورونا هو عدم وجود تجمعات في الأماكن العامة والسياحية، مشيرةً إلى أن الشواطئ في رأس البر ودمياط الجديدة تمت السيطرة عليها ولا توجد فيها تجمعات.


وأشارت نائبة دمياط إلى أن سبب عودة الإصابات بـ فيروس كورونا يعود إلى أن مجموعة من الوافدين من محافظة الجيزة، اختلط بهم عدد من أبناء محافظة دمياط، ما أدى لظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، بعد أن كان معدل الإصابات صفر، موضحة أنه رغم وجود إصابات بفيروس كورنا بدمياط، إلا أنها قليلة للغاية مقارنة بباقي المحافظات.


وأشادت النائبة إيلفين متى باستجابة مواطني دمياط لقرار منع التخالط وعدم النزول في تجمات، قائلة "قولنا للمواطنين في دمياط اقعدوا في البيت وامنعوا التخالط، استجابوا سريعا، وإحنا بنراهن على وعي أهالي دمياط في استمرار التزامهم بهذه الإجراءات الوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا".

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