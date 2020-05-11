إجراءات قاسية.. إغلاق الشواطئ والفنادق في محافظة دمياط خلال العيد ..فيديو

شرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تحركات المحافظة وخطتها التي نجحت من خلالها في السيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وقالت محافظ دمياط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن المحافظة سجلت اليوم حالتين مصابتين بفيروس كورونا بعد تسجيل حالة واحدة أمس وصفر إصابات الأيام السابقة وهو معدل جيد.





وأضافت إن العمل من خلال منظومة عمل جماعي جاء من بداية الأزمة مع الصحة وفرق الرصد والتتبع وكلمة السر كانت تتبع المخالطين بالكامل سواء في الأسرة أو خارجها مباشرين وغير مباشرين وعزلهم جميعا لمدة 14 يوم وكان يتم حجز المشتبه فيهم في مستشفيات الحميات والصدر والتفرقة بين المصابين قبل ظهور نتيجة التحاليل.





وتابعت الدكتورة منال عوض أن المحافظة أنشأت قاعدة بيانات لكل المصابين وتم عمل شجرة مخالطين وعزل لبعض المنازل وتم وضع فرد أمن على كل بيت معزول بحيث لا يسمح لأي فرد بالننزول على أن يتم توصيل الاحتياجات عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.





وأوضحت أنه تم الكشف على الفرق الطبية وتجهيزهم وتدريبهم وتم تفعيل الحجر الصحي في الميناء بعزل اي فرد يأتي من الميناء ويتم عزلهم في إحدى المدارس القريبة من الميناء.





وأكملت المحافظ منال عوض الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس قائلة : تم فرض اجراءات قاسية في المناسبات واغلاق الشواطئ والفنادق بالكامل في شم النسيم وكان التحرك منذ ظهور أول حالة ظهرت 7 مارس.





وطالبت عوض المواطنين بزيادة الانضباط حتى يتم الحفاظ على ما تم انجازه مؤكدة اتخاذها قرارا باغلاق الشواطئ في عيد الفطر المبارك.