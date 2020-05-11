AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إجراءات قاسية.. إغلاق الشواطئ والفنادق في محافظة دمياط خلال العيد ..فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:55 ص
محافظة دمياط
محافظة دمياط
Advertisements
حمزة شعيب
شرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تحركات المحافظة وخطتها التي نجحت من خلالها في السيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقالت محافظ دمياط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن المحافظة سجلت اليوم حالتين مصابتين بفيروس كورونا بعد تسجيل حالة واحدة أمس وصفر إصابات الأيام السابقة وهو معدل جيد.

وأضافت إن العمل من خلال منظومة عمل جماعي جاء من بداية الأزمة مع الصحة وفرق الرصد والتتبع وكلمة السر كانت تتبع المخالطين بالكامل سواء في الأسرة أو خارجها مباشرين وغير مباشرين وعزلهم جميعا لمدة 14 يوم وكان يتم حجز المشتبه فيهم في مستشفيات الحميات والصدر والتفرقة بين المصابين قبل ظهور نتيجة التحاليل.

وتابعت الدكتورة منال عوض أن المحافظة أنشأت قاعدة بيانات لكل المصابين وتم عمل شجرة مخالطين وعزل لبعض المنازل وتم وضع فرد أمن على كل بيت معزول بحيث لا يسمح لأي فرد بالننزول على أن يتم توصيل الاحتياجات عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت أنه تم الكشف على الفرق الطبية وتجهيزهم وتدريبهم وتم تفعيل الحجر الصحي في الميناء بعزل اي فرد يأتي من الميناء ويتم عزلهم في إحدى المدارس القريبة من الميناء.

وأكملت المحافظ منال عوض الإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس قائلة : تم فرض اجراءات قاسية في المناسبات واغلاق الشواطئ والفنادق بالكامل في شم النسيم وكان التحرك منذ ظهور أول حالة ظهرت 7 مارس.

وطالبت عوض المواطنين بزيادة الانضباط حتى يتم الحفاظ على ما تم انجازه مؤكدة اتخاذها قرارا باغلاق الشواطئ في عيد الفطر المبارك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجهيز مستشفى في رأس البر.. اكتشاف 10 حالات إصابة بـ كورونا فى دمياط

بعد تسجيلها حالات كورونا.. إجراءات رادعة من دمياط لحماية مواطنيها

محافظ دمياط تكشف حقيقة عزل قرى بسبب كورونا.. فيديو

دمياط: 6 بؤر لفيروس كورونا في 20 عمارة .. شاهد

6 بؤر لفيروس كورونا في محافظة دمياط وعزل 20 عمارة

منال عوض: لن نسمح بدخول أى مواطن من كل المحافظات لشواطئ دمياط

ترشيحاتنا

سر تسجيل محافظة دمياط صفر إصابات بـ كورونا ..فيديو

سفن آب.. ياسمين صبري تسخر من حمو بيكا بعد حلقته مع رامز

محافظ دمياط: اتبعنا إستراتيجية أوصلتنا لـ صفر إصابات في بعض الأيام ..فيديو

بسبب البرنس .. محمد رمضان يتصدر تويتر .. ومغردون: صاروخ تمثيل

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. تعرف علي سيارة حمو بيكا وسعرها.. صور

بعد ظهور وباء قاتل بالصين.. أمراض تسببها الفئران للإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة رائعة على إنستجرام

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم