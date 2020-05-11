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أخبار العالم

المغرب يسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:24 م
المغرب يسجل 218 إصابة
المغرب يسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
سجل المغرب، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة المغربية، وفقًا لصحيفة "هسبريس"، أنها سجلت 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6281 حالة.


فيما لم تسجل الوزارة أية وفاة جديدة في البلاد ليظل العدد الإجمالي للوفيات 188 حالة.


وسجلت الوزارة 257 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2811 حالة.


ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل مسؤولية.
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