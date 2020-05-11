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ديني

وزير الأوقاف يكلف مجلس نقابة القراء الحالي بتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:28 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس نقابة القراء الحالي بتسيير أعمال النقابة.


وكلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونائب نقيب نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بتسيير أعمال النقيب لحين إجراء الانتخابات مع تكليف المجلس بعقد اجتماع عاجل عقب عطلة عيد الفطر بأعضائه الحاليين لتحديد مواعيد انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجديد على أن تتم الانتخابات بجميع مراحلها في مدة أقصاها 30 سبتمبر 2020م.


ومن المقرر أن يوافى مجلس النقابة الحالي الوزير بمواعيد إجراء الانتخابات في موعد أقصاه شهر من تاريخه.


يأتي هذا بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1983م الصادر بشأن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم.

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