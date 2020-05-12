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تعليم

طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ إلكترونيا من المنازل .. اليوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:01 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة عقب الامتحانات - صورة أرشيفية
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020  طلاب الصف الثاني الثانوي ، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ، والتاريخ للشعبة الادبية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل عبر منصة الامتحان ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/


كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى بعد الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain



ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :

المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء

المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا

الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح
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