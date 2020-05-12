طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ إلكترونيا من المنازل .. اليوم

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 طلاب الصف الثاني الثانوي ، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ، والتاريخ للشعبة الادبية.
ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل عبر منصة الامتحان ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى بعد الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.