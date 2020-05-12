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اقتصاد

المركزي للتعمير: ننفذ مشروعات سكنية باستثمارات 4.65 مليار جنيه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:01 ص
الجهاز المركزى للتعمير
الجهاز المركزى للتعمير
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آمنة عبدالعظيم
قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، إن الجهاز ينفذ مشروعات إسكان خلال العام المالى الجارى 2019 -2020 باستثمارات تصل إلى نحو 4.65 مليار جنيه تقريبا.

وأوضح نصار فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن المشروعات السكنية التى يساهم فيها الجهاز 20 مشروع سكني متنوع بأغلب المحافظات المصرية.

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وأوضح أنه من بين المشروعات تنفيذ 30 منزل بدوى بمدينة القنطرة شرق ، وكذا 51 منزل بقرية الروضة بشمال سيناء، فيما ينفذ الجهاز 26 تجمع تنموى بمحافظتى شمال و جنوب سيناء.

وتابع نصار، أن هذه المشروعات تهدف لتنمية سيناء وتوفير الخدمات لأهلها، ويقوم الجهاز بتنفيذ 30 منزل بدوى بسانت كاترين، و60 منزل بدوى بمدينة الطور ، بخلاف المشروعات السكنية بكلا من الوادى الجديد والبحر الأحمر.

وتابع رئيس الجهاز، أن هذه المشروعات بخلاف مشروعات مرافق و بنية تحتية وخدمات بقيمة 1.295 مليار جنيه.
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