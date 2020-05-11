شويبس والشيح و.... أغرب الوصفات المقترحة لعلاج فيروس كورونا

تسبب العجز عن إيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا يمكن الدول من السيطرة على تفشيه بمختلف دول العالم حتى اليوم، في ظهور العديد من الأفكار والوصفات الغريبة التي يظن الناس أنها قد تشفي أو تعوق انتشار فيروس كورونا.









في مدغشقر، أثار الرئيس أندريه راجولينا الجدل مجددا بتصريحات حول مشروب عشبي أو علاج لفيروس كورونا "كوفيد-19" أطلق عليه اسم "كوفيد أورجانيكس"، متهما الغرب بازدراء الطب الأفريقي التقليدي.









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وطالب راجولينا بعدم الاستهانة بمكانة العلماء الأفارقة، معتبرا أن المشكلة هي أن العلاج يأتي من أفريقيا، وتحديدا مدغشقر، مضيفا أن الأوروبيين لا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل من مدغشقر هي من أنقذت العالم من فيروس كورونا وتوصلت إلى هذا العلاج. ويدعي رئيس مدغشقر أن المشروب يشفي من مرض "كوفيد-19" خلال 10 أيام، وهو مستخلص من نبتة الشيح التي أظهرت نتائج مؤكدة ضد الملاريا.









في وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام المشروب العشبي الذي أعلنت عنه مدغشقر كعلاج على نطاق واسع للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة عدم اعتماد المشروب الذي لم يخضع للاختبار كعلاج والاستمرار في غسل اليدين ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.









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وفي بلجيكا، تحدثت تقارير إعلامية عن وصف أحد الأطباء مشروب شويبس لمرضى فيروس كورونا، وبحسب صحيفة: " لوكانار أونشيني، قال الطبيب إن مشروب شويبس يعمل بشكل جيد للغاية، لافتا إلى أنه يحتوي على مادة كلوروكين التي كانت تستخدم قديما في علاج الملاريا.









ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن الوصفات الغريبة، حيث اقترح الرئيس الأمريكي حقن مرضى فيروس كورونا بالكحول أو المطهرات، وهي التصريحات التي تراجع عنها فيما بعد، على خلفية انتقادات وسخرية شديدة منها.









وفي الهند نصح مجموعة من السياسيين عامة الشعب بشراب بول البقر حتى يتمكنوا من الحصانة والشفاء من فيروس كورونا. وجاء هذا الاقتراح في ضوء سيطرة النظرة الدينية على قضية مواجهة الفيروس، حيث يقدس عدد كبير جدا من سكان الهند الأبقار، ويعتبرون بولها مشروبا مقدسا يقي من الأمراض.









وعلى الرغم من إصدار الحكومة الهندية توجيهات بعدم التجمهر، إلا أن السلطات الأمنية في الهند ألقت القبض على عدد كبير من المواطنين بتهمة التجمع وعمل حفل كبير لشرب بول البقر بغية الشفاء من فيروس كورونا.









في البرازيل اقترح واعظ ديني يميني متطرف يعمل أيضًا كعضو في الكونجرس على الشعب أن يصوم يوما من أجل محاربة فيروس كورونا. وبحسب الرجل، فإن العذاب والمعاناة التي يتعرض لها الجسم لدى كثير من الناس سيؤدي إلى معجزة ستشفى البرازيل بسرعة.









أما كشمير، فقد قامت السلطات المحلية بقطع أعداد هائلة من اشجار "الحور" وهي أشجار تنتمي للفصيلة الصفصافية، بزعم أنها "خطيرة على الصحة العامة" لأنها تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة والحساسية لدى البشر - ومن ثم العطس والسعال الذي ينشر الفيروس.









وفي فنزويلا، اقترح الرئيس مادورو، بعد تفشي الفيروس بالبلاد، على المواطنين أن يقوموا بشرب الشاي بالليمون. ووفقًا له، فإن شرب شاي الليمون يمكن أن يساعد في محاربة فيروس كورونا وإنشاء لقاح داخلي ضد الفيروس.