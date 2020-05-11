إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في سوهاج، علي مشاجرة أصيب فيها ٧ أشخاص بقرية الصوامعة مركز طهطا بسبب خلافات الجيرة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بقرية الصوامعة غرب، ووجود مصابين.









انتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث الجنائية، وتبين من الفحص إصابة كل من صبري توحيد، 40 عاما، عامل، بجرح رضي بفروة الرأس، و"أسماء.م.ا" 35 عاما، ربة منزل مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، ياسر توحيد على 40 عاما مصابة بجروح بفروه الرأس.





كما أصيب كل من عز الدين محمد، 34 عاما مصابا بجرح بالركبه اليسرى و فروه الراس، عمر محمد، 23 عاما مصابا بجرح قطع بفروة الرأس، و"بخيته.ا.ف" ٧٠ عاما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، مدحت عبدالله عز الدين ، ٢٨ عاما مصابا بجروح بالجبهة وكدمات باليدين .







