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توك شو

نادية الجندي: لم أجر أي عمليات تجميل طوال حياتي..فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:54 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
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أكدت الفنانة نادية الجندي أنها لم تجر أي عمليات تجميل طوال حياتها؛ نافية ما يثار حول هذا الموضوع على السوشيال ميديا.

وأضافت الجندي خلال حوار عبر تطبيق زووم لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث العربية أخاف جدًا من عمليات التجميل وأنا نجحت بملامحي ومش هغيرها".

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وقالت نادية الجندي إن هناك محاولة سابقة لها في شبابها لإجراء عملية تجميل لمنخارها ولكن الدكتور أكد لها أن شكلها الأصلي حلو .

ووجهت نادية الجندي رسالة لشائعات السوشيال ميديا "هاتوا صوري القديمة والجديدة وشوفوا من بدايتي حتى الآن بصوا على مناخيري وفمي وعيني هتلاقوني زي مانا" .

وتابعت الفنانة نادية الجندي أنها لديها مشروعان لفيلم سينمائي إنتاج محمد مختار ومسلسل درامي جديد.
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