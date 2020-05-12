AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أحلام تستغيث من توقف صرف معاش تكافل وكرامة بدون سبب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكت السيدة أحلام إبراهيم أبو الفضل عبد اللاه بدر، من محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف فيزا تكافل وكرامة بدون سبب.

وطالبت المسؤولين التدخل لإعادة صرف المعاش لمساعدتها على ظروف المعيشة، مؤكدة أنها  لا تمتلك أراض أو عقارات ولا سيارات.

للتواصل مع القارئة 01099077604 لرقم القومى 28006062600229 رقم الفيزا 6377852000269262.

اقرأ أيضا:



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد لـ التضامن.. نفسى فى معاش تكافل وكرامة لمساعدتى على تكاليف العلاج

أم هاشم تستغيث لصرف معاش تكافل كرامة يعينها على المعيشة

هويدا تستغيث من توقف معاش تكافل وكرامة بدون سبب

حنان تستغيث للحصول على معاش تكافل وكرامة

مواطنة من ذوي الهمم تستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة بأسوان

محمد يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على ظروف المعيشة

ترشيحاتنا

أحمد زاهر ينشر فيديو من مقابلة دير جيست.. ومتابعون: وعرش ربنا منور.. شاهد

«إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» .. داعية يصحح فهما خاطئا عن معنى الآية

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

إبراهيم نصر.. رحل وترك إرثا من الإفيهات الساخرة

تعليق عمرو الليثى على دخول ابنه التمثيل

وجود مصحف فاطمة عند الشيعة؟..عالم أزهري يكشف الحقيقة

AdvertisementS

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

الفيروس قلت حدته .. طبيب يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيورس كورونا إلى ٢٣٢٦ شخصا

تفاصيل وفاة رشا حلمي بـ كورونا.. الرعاية الطبية بماسبيرو تكشف تاريخ آخر تواجد لها في قطاع الأخبار

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. تناول كوب من القرفة يوميا

بفستان مكشوف .. نادين نجيم تتألق في أحدث جلسة تصوير

على الموتوسيكل .. ميار الغيطى تتألق بالكاجوال .. شاهد