أحلام تستغيث من توقف صرف معاش تكافل وكرامة بدون سبب

شكت السيدة أحلام إبراهيم أبو الفضل عبد اللاه بدر، من محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف فيزا تكافل وكرامة بدون سبب.





وطالبت المسؤولين التدخل لإعادة صرف المعاش لمساعدتها على ظروف المعيشة، مؤكدة أنها لا تمتلك أراض أو عقارات ولا سيارات.





للتواصل مع القارئة 01099077604 لرقم القومى 28006062600229 رقم الفيزا 6377852000269262.





اقرأ أيضا:













ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



