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خبير من واشنطن: مناعة الإنسان هي العلاج الوحيد لفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:25 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المركز الدولي لدراسات المناعة في العاصمة واشنطن, إن لقاح ريمديسيفير أعطى نتائج طيبة جيدة بنسبة 31%، ولكن لابد من وجود عدد آخر من الأدوية واللقاحات بجانبه.

وأضاف الدكتور طلال نصولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن العلاج الوحيد الذى أثبت فعاليته بنسبة مائة بالمائة هي فقط مناعة الإنسان.

وتابع مدير المركز الدولي لدراسات المناعة في العاصمة واشنطن, أن وعي المواطنين هام جدا من اتخاذهم للاجراءات الوقائية والاحترازية من ارتدء الماسك الطبي والجوانتي للحفاظ علي صحتهم من العدوي.

وأوضح الدكتور طلال نصولي, أن فيروس كورونا هو فيروس شيطاني وكل يوم تظهر له أعراض مختلفة وبكوارث تظهر في أجسام المرضي.

وأشار إلي أن فيروس كورونا يصيب جميع الأعمار، عكس ما قيل إنه لا يصيب صغار السن والاطفال, موضحا ان العالم يعاني من نقص المعدات الطبية والكمامات.

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