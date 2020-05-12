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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 80 ألف وفاة بسبب كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل الولايات المتحدة 850 حالة وفاة جديدة، و17360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ووفقا لهذه الإحصائية، تكون الولايات المتحدة سجلت حتى الان مليون و347151 حالة إصابة، و80 ألف  وفاة بسبب كورونا

وتشمل هذه الإحصائية حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

ولا تزال ولاية نيويورك الأمريكية، أكثر ولاية متضررة حيث سجلت 337055 إصابة بالفيروس، يليها ولاية نيوجيرسي. 

وقال الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري الأمريكي، إن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا؛ بسبب استمرار رحلات الطيران بين الصين والولايات المتحدة .

وأضاف جبريال صوما خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع على اكسترا نيوز، أن الصين كان يجب عليها أن توقف الرحلات بين العالم  كما أنها لم تعلن ان فيروس كورونا ينتقل بين الناس وبالتالي أوقفت الصين الطيران على الصعيد الداخلي لمعرفتها بخطورة هذا الفيروس.
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