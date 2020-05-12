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أخبار البلد

عمر علاء مبارك يشارك متابعيه بصورة عائلية.. ومتابعون: القائد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:26 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر عمر علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بأفراد عائلته.

واحتوت الصورة التي نشرها على والده "علاء مبارك" وجده "الرئيس الراحل محمد حسني مبارك"، ليستعيد بها ذكرياته مع عائلته.

وكتب عمر علاء مبارك، معلقا على الصور: "العائلة".
وتفاعل الكثير من متابعيه مع الصورة، وجاءت تعليقاتهم عليها، ما بين : "الله يرحمه.. اعظم رجل فى مصر.. صورة عظيمة للقائد والاولاد والاحفاد".

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 91 عامًا، يوم ٢٥ فبراير 2020. 

ونعت رئاسة الجمهورية- وقتها- ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك.

وتقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعية المولى- سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته.

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