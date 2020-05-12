طالب ينشر صور من امتحان فيزياء 2 ثانوي.. ويؤكد لزملائه: الإجابات من مدرس

يشهد الآن جروب لطلاب 2 ثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولا لصور من امتحان قيل إنها تخص امتحان الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن داخل اللجان إلكترونيا عبر منصة الامتحان من المنازل.
وكتب الطالب الذي نشر الامتحان رسالة بجانب الصور نصها: |"فيزياء 2 ثانوي و الاجابات من مدرس".
وظهر في الصور التي نشرها الطالب إجابات على أسئلة الامتحان، وبدأ زملاء الطالب يتفاعلون معه في التعليقات ليتبادلوا الإجابات وتتم عملية الغش الإلكتروني المعتادة.
ودخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.
ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:
القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.
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أما المجموعة الثانية من الطلاب، فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل هذه المجموعة طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، مطروح.
ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى بعد الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: