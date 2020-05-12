طالب ينشر صور من امتحان فيزياء 2 ثانوي.. ويؤكد لزملائه: الإجابات من مدرس

وكتب الطالب الذي نشر الامتحان رسالة بجانب الصور نصها: |"فيزياء 2 ثانوي و الاجابات من مدرس".

وظهر في الصور التي نشرها الطالب إجابات على أسئلة الامتحان، وبدأ زملاء الطالب يتفاعلون معه في التعليقات ليتبادلوا الإجابات وتتم عملية الغش الإلكتروني المعتادة.

ودخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.





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و يتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:





القاهرة، و الجيزة، و الإسكندرية، أسيوط، و كفر الشيخ، و قنا، و الفيوم، و دمياط، و الإسماعيلية، و أسوان، و بورسعيد، و شمال سيناء، و الوادي الجديد، وجنوب سيناء.





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