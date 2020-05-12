AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طالب ينشر صور من امتحان فيزياء 2 ثانوي.. ويؤكد لزملائه: الإجابات من مدرس

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:54 ص
منصة الامتحان
منصة الامتحان
Advertisements
ياســـمين بدوي
يشهد الآن جروب لطلاب 2 ثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولا لصور من امتحان قيل إنها تخص امتحان الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن داخل اللجان إلكترونيا عبر منصة الامتحان من المنازل.

وكتب الطالب الذي نشر الامتحان رسالة بجانب الصور نصها: |"فيزياء 2 ثانوي و الاجابات من مدرس".

وظهر في الصور التي نشرها الطالب إجابات على أسئلة الامتحان، وبدأ زملاء الطالب يتفاعلون معه في التعليقات ليتبادلوا الإجابات وتتم عملية الغش الإلكتروني المعتادة.

ودخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.

ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:

القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما المجموعة الثانية من الطلاب، فمن المقرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل هذه المجموعة طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، مطروح.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى بعد الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي:
طالب ينشر صور من امتحان فيزياء 2 ثانوي.. ويؤكد لزملائه: الإجابات من مدرس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: 585 ألف طالب بالصف الأول الثانوي امتحنوا الأحياء بلا مشاكل اليوم

طلاب أولى ثانوي يمتحنون الجغرافيا إلكترونيا من المنازل.. ويؤكدون: أسئلة الاختيارات كانت محيرة.. وعمليات التعليم تؤكد عدم رصد أي أعطال بمنصة الامتحان

التعليم : 583 ألف طالب امتحنوا جغرافيا أولى ثانوي إلكترونيا بدون مشاكل اليوم

طالبات أولى ثانوي يصرخن عبر فيسبوك: إجابات الرياضيات فين..هنسقط

طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ إلكترونيا من المنازل .. اليوم

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الفيزياء والتاريخ من المنازل

ترشيحاتنا

تهدد بالانتحار..إعلامية تونسية تتهم رجل أعمال مشهورا بالتحرش..فيديو

فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة عفاف راضي

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ربع مليار جنيه.. رئيس الجهاز المركزي للتعمير يزف بشرى لأصحاب العقارات الملاصقة لـ محور ترعة الزمر

هل ينتقل باهر المحمدي لـ الأهلي عبر بوابة الإمارات؟

10 خطوات لـ علاقة زوجية سعيدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور