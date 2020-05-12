ملياردير كبير يتوقع نهاية الاتحاد الأوروبي على يد فيروس كورونا

توقع الملياردير جورج سوروس، أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يؤدي إلى نهاية الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وأعرب سوروس عن شكوكه في بقاء الإتحاد واستمراره، معتبرًا إنه "اتحاد غير كامل" ، مشيرا إلى ان قرار ألمانيا بشأن البنك المركزي الأوروبي ، مدعاة للقلق.





وافترض الرجل البالغ من العمر 89 عامًا أيضًا أن الوباء العالمي يمكن أن يضع نهاية للرأسمالية كما نعرفها.





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وقال سوروس في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت : "إنني قلق بشكل خاص بشأن بقاء الاتحاد الأوروبي لأنه اتحاد غير كامل".





وبحسب سوروس ، فإن هذا يجعل أوروبا "أكثر عرضة" للأزمات من الولايات المتحدة ليس فقط لأنها اتحاد غير كامل ولكن أيضًا لأنه يقوم على سيادة القانون".





وتابع: "عجلات العدالة تتحرك ببطء شديد ، بينما تهديدات مثل فيروس كوفيد-19 يتحرك بسرعة كبيرة، وهذا يخلق مشكلة خاصة للاتحاد الأوروبي".