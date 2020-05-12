قطاع الأعمال توقع بروتوكولا لتنفيذ أول "كتالوج" إلكتروني للمنتجات المصرية

وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا لتنفيذ أول كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها. وقعهشام توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا لتنفيذ أولللمنتجات المصرية ومدخلاتها.





وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن هذه الخطوة هى تجسيد عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد، وذلك إدراكًا لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الإفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالًا لجهودها فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التى تقدمها من خلال مبادرة جسور.





مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية. وأضاف قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج إلكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفيرمع الأسواق الخارجية.





وأشار إلى أن تلك الخطوة المهمة تتكامل مع جهود الوزارة لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة القابضة للتأمين، والتي تتضمن النقل البري (من المصنع إلى الميناء)، والتخليص الجمركي، والتجميع (للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحري، والتأمين، والتخزين.





أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الخارج، من خلال خدمات التسويق والترويج، التى كان لابد أن تستخدم الوسائل التكنولوجية المتطورة، الأمر الذى دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لتكون أداه للترويج والتسويق. وأكد توفيق أنه ما كان لهذه الخدمات أن تؤتي أثرها على زيادة الصادرات المصرية، بدون فتحفى الخارج، من خلال خدمات التسويق والترويج، التى كان لابد أن تستخدم الوسائل التكنولوجية المتطورة، الأمر الذى دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لتكون أداه للترويج والتسويق.





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د الصناعات المصرية ، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين، بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذي قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركات التجارة الخارجية التابعة لها، والتى ستتولى عملية الترويج وتوفير سلسلة من خدمات النقل البرى والبحرى واللوجستيات للمصدرين. وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحا، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين، بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذي قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركات التجارة الخارجية التابعة لها، والتى ستتولى عملية الترويج وتوفير سلسلة من خدمات النقل البرى والبحرى واللوجستيات للمصدرين.





وأوضح توفيق أنه جاري التنسيق مع وزارة النقل، لتحقيق التكامل بين شركات نقل البضائع والسكة الحديد والنقل النهرى، لتوفير أفضل وأسرع خدمة متعددة الوسائط بأقل تكلفة للمصدرين، مما ينعكس على تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج.





مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية ، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد إفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التي رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 7ر2 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الإفريقية حيز النفاذ، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التى يترتب عليها إمكانية التوسع في التجارة الخارجية المصرية - فى الاتجاهين- حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها، ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو أساس مبادرة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال. من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه قد آن الآوان لتستغل، وموقعها الجغرافي المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد إفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التي رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 7ر2 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الإفريقية حيز النفاذ، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التى يترتب عليها إمكانية التوسع في التجارة الخارجية المصرية - فى الاتجاهين- حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها، ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو أساس مبادرة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال.





تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستى، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم ،كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات إلى توفير وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية. وأوضح العربي أن نتاج هذا التعاون سيكون تنميةبصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستى، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم ،كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات إلى توفير وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.





اتحاد الصناعات المصرية ، إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية، وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا. من جانبه أشار رئيس، إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية، وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا.





قطاع الأعمال العام دعت منظمات الأعمال، وبخاصة الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، ومدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيدًا لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات إنتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية. ولفت إلى أن وزارةالعام دعت منظمات الأعمال، وبخاصة الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، ومدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيدًا لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات إنتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.





الأسواق الخارجية. وأوضح السويدى أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل أكثر من 84% من الناتج المحلى الإجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضاؤهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زيادة الطلب على منتجاتهم فى



