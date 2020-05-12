حقيقة فتح الشواطئ والفنادق في عيد الفطر

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الإجراءات التى اتبعتها المحافظة كانت أمنية وطبية معًا، موضحًا أن فريق الرصد ومكافحة العدوى، كان يتعامل مع المصابين والمخالطين المباشرين وغير المباشرين أيضًا.





وتابعت أنه حال ظهور إصابة واحدة في أى مصنع يتم غلقه تمامًا لمدة 14 يومًا ويتم وضع المخالطين تحت الحجر الصحى.





اقرأ أيضا:





وأشارت إلى أنه تم وضع فرد أمن على منزل كل مخالط للتأكد من عدم دخول أى زائر للمنزل يكون معرضا للاختلاط والإصابة.



