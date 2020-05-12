حقيقة فتح الشواطئ والفنادق في عيد الفطر

صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن المحافظة اتبعت إجراءات احترازية ووقائية من شأنها الوقاية لفيروس كورونا المستجد، منها غلق جميع الفنادق والشواطئ والمتنزهات لعدة أشهر، وغلقها تماما خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنع دخول شاطئ راس البر خلال اجازة العيد.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الإجراءات التى اتبعتها المحافظة كانت أمنية وطبية معًا، موضحًا أن فريق الرصد ومكافحة العدوى، كان يتعامل مع المصابين والمخالطين المباشرين وغير المباشرين أيضًا.
وتابعت أنه حال ظهور إصابة واحدة في أى مصنع يتم غلقه تمامًا لمدة 14 يومًا ويتم وضع المخالطين تحت الحجر الصحى.
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وأشارت إلى أنه تم وضع فرد أمن على منزل كل مخالط للتأكد من عدم دخول أى زائر للمنزل يكون معرضا للاختلاط والإصابة.
وطالبت المواطنين بزيادة بالانضباط حتى يتم الحفاظ على ما تم إنجازه، مؤكدة اتخاذها قرارًا بإغلاق الشواطئ في عيد الفطر المبارك والالتزام بالبقاء بالمنازل والبعد عن التجمعات التى من شأنها أن تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا.