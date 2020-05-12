أهلي جدة ينهي أزمة مستحقات دي سوزا

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن تهديد دي سوزا بفسخ عقده مع الأهلي السعودي، حال عدم تسلمه جميع مستحقاته المتأخرة، وهو ما نفاه اللاعب عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، حيث أكد أنه لا يريد الرحيل عن الراقي، وأنه يرغب في الحصول على مستحقاته فقط.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن دي سوزا تسلم جميع مستحقاته المالية المتأخرة، وبالتالي قرر الاستمرار مع ناديه السعودي.