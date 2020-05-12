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رياضة

أهلي جدة ينهي أزمة مستحقات دي سوزا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:31 م
دي سوزا
دي سوزا
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إسراء أشرف
أكد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، انتهاء أزمة مستحقات البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط أهلي جدة السعودي، مع ناديه.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن تهديد دي سوزا بفسخ عقده مع الأهلي السعودي، حال عدم تسلمه جميع مستحقاته المتأخرة، وهو ما نفاه اللاعب عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، حيث أكد أنه لا يريد الرحيل عن الراقي، وأنه يرغب في الحصول على مستحقاته فقط.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن دي سوزا تسلم جميع مستحقاته المالية المتأخرة، وبالتالي قرر الاستمرار مع ناديه السعودي.


وانضم دي سوزا صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الأهلي السعودي في صيف 2018، قادمًا من فنربخشة التركي بعقد يمتد حتى صيف 2021.


وتوقف النشاط الكروي في السعودية، وفي أغلب دول العالم، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

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