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رياضة

الإنسان أهلاوى بالفطرة.. خالد الغندور يسخر من تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:30 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو الحلوانى

علق خالد الغندور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، على تصريحات المهندس خالد مرتجي، بآن الفطرة الطبيعية لأي انسان أن يكون أهلاوي.


ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تصريحات خالد مرتجي، وعلق عليه قائلا: "ده كلام مسئول في مجلس إدارة النادي الاهلي".


كان خالد مرتجي أكد خلال حواره ببرنامج ملعب "اون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي آحمد شوبير، عبر فضائية "اون تايم سبورتس"، ان الفطرة الطبيعية لأي إنسان أن يكون أهلاوي.


كما أكد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي،  تمسك النادي باستئناف الدوري المصري وعدم إلغائه، مشددا على أن هناك الكثير من الدول الأوروبية تضررت بشكل اكبر من فيروس كورونا وتم إعلان استئناف الدوريات بها.


في سياق متصل، قال مرتجي إن محمود الخطيب يستحق أن يتولى رئاسة النادي لفترة اخرى خاصة عقب ما حققه منذ تولي المنصب مشددا على أنه حقق انجازات انشائية ورياضية على أعلى مستوى.

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