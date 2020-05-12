وداعا فنان جيل العمالقة.. أشرف زكي ينعى إبراهيم نصر

نعي نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.
وكتب أشرف ذكي قائلًا: وداعااااا ابراهيم نصر فنان من جيل العمالقة.
وجاءت التعليقات كالآتي:
اللهم ارحمه رحمه ترضيك ياالله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم اجعله مع الانبياء والمرسلين وإن لله وإن إليه راجعون
كنت بحبه اوي الله يرحمه
وداعا كوميدا الشاشه
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توفي الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.
وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.
والجدير بالذكر ان شارك إبراهيم نصر في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.