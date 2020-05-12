وداعا فنان جيل العمالقة.. أشرف زكي ينعى إبراهيم نصر

وجاءت التعليقات كالآتي:

اللهم ارحمه رحمه ترضيك ياالله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم اجعله مع الانبياء والمرسلين وإن لله وإن إليه راجعون

كنت بحبه اوي الله يرحمه

وداعا كوميدا الشاشه

توفي الفنان إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.





وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.



