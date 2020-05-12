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تعليم

أخبار التعليم.. رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي الوافدين والمؤتمرات.. رفع درجة التأهب بمدارس الإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:11 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
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نهلة الشربيني
نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:















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