أخبار التعليم.. رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي الوافدين والمؤتمرات.. رفع درجة التأهب بمدارس الإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:شاهد ..وكيل التعليم بالغربية يتفقد تسليم المشروعات البحثية الطلابية بمدارس كفر الزيات ..صورلليوم الرابع.. مدارس أسوان تواصل تسلم المشروعات البحثية للطلابتحديد ضوابط المشاريع البحثية بتجارة حلوانبالفيديو كونفرانس.. رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي الوافدين والمؤتمراتالاتحاد الرياضي للجامعات: 10 آلاف خطوة يوميا تكفي لتقوية المناعة من كورونارئيس جامعة بني سويف : تطبيق البحث بالتعليم المدمج و تخفيض 50% للأوائل.حكايات التعليم زمان.. كانت معهدين.. تعرف على تاريخ سياحة وفنادق حلوان1.5 مليون جنيه مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب جامعة جنوب الواديرفع درجة التأهب وتأمين جميع اللجان بمدارس الإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية العامةحكايات التعليم زمان | قصة إنشاء المدرسة الكاملية الموجودة في شارع المعز من العصر الأيوبي27908 طلاب بالصف الثاني الثانوي بالبحيرة يؤدون الاختبار الإلكتروني في الفيزياء والتاريخمحافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء بعض المدارس والرصف بقرية مسارة بديروطحكايات التعليم زمان | قصة إنشاء المدرسة الكاملية الموجودة في شارع المعز من العصر الأيوبي