رئيس قناة السويس يتفقد مشروع متحف الهيئة.. ويناقش معدلات التنفيذ





كان في استقبالهم المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء والمهندس محمد عبدالله مدير المشروع وعقب التفقد عقد ربيع اجتماعا موسعا ناقش خلاله معدلات التنفيذ على الطبيعة.









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كما طالب بزيادة ساعات العمل وتكثيف العمالة من خلال ضغط البرنامج الزمني لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له.









ومن جانبه صرح المهندس مبارك منصور بأن مشروع المتحف عبارة عن أعمال انشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.









كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.









وأضاف مبارك ان المتحف يشغل مساحة عشرة الاف متر مسطح تشمل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف، وأ ن العمل بدأ بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلى ودهانات الحوائط وإعادتها لسابق وضعها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة.









جدير بالذكر ان المبنى يضم 99 قاعة و114 بابا و175 نافذة و303 أعمدية خشبية.









ويضيف المهندس اشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء المنفذ للمشروعات أن الفرع ينفذ العديد من المشروعات للهيئة ضمن خطة الدولة في تطوير المجرى الملاحي من خلال التنمية الاقتصادية لمحور قناة السويس وهي عبارة عن انشاء ٢٤ محور معديات وكباري ومراس وأعمال أرصفة موانئ وساحات انتظار وذلك بتكلفة اجمالية تصل الى ٥٠٠ مليون جنيه.









جدير بالذكر أن فرع سيناء له خبرة واسعة فى تنفيذ العديد من مشروعات الكبارى العائمة والمعديات على طول القناة من بورسعيد والاسماعيلية حتى السويس حيث نفذ كوبرى النصر ببورسعيد وكوبرى الشهيد أحمد منسى بمدينة الاسماعيلية وكوبرى الشهيد ابانوب جرجس بالقنطرة وكوبرى الشهيد رائد أحمد عمر شبراوي بالسويس وكوبرى اللواء طه ذكي بسرابيوم.