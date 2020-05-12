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سيارات

الصين واحد منهم.. سيارات خارقة يتم تصنيعها في أماكن مفاجئة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:00 م
لايكان هايبرسبورت
لايكان هايبرسبورت laican hypersport
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اشرف عطية
يحرص الأغنياء والمشاهير على اقتناء سيارات فارهة وخارقة وتعتبر صناعة السيارات الخارقة هي أفضل وأغلى ما تنتجة شركات السيارات حول العالم نظرا لان الشركات تستخدم خامات ومواد غالية وفريدة من نوعها وتستخدم تقنيات حديثة ومتطورة وتقوم هذة الشركات باختيار أماكن بعيدة لتقوم بالتركيز في هذة الصناعة و في هذا السياق سنتناول قائمة بأماكن صناعة السيارات الفارهة حول العالم .


1- يتم تصنيع سيارة الـ AT96 و الـ GT96 TREV هما سيارتان خارقتان ويعتبرا من اسرع السيارات في العالم ويتم تصنيعهما في الصين.

2- فورد ford gt هي سيارة خارقة تتمتع بمحرك مزدوج توربينيا و يتم تصنيعها في كندا

3- اكيورا acura nsx هي سيارة خارقة من انتاج اليابان و لكن يتم تصنيعها في الولايات المتحدة الامريكية

4-لايكان هايبرسبورت laican hypersport هي سيارة خارقة و باهظ الثمن يتم تصنيعها في دبي من انتاج شركة دبليو موتورز و تجمع بين مهندسين لبنانيين و فرنسيين و ايطاليين .

5- محركات أودي audi R8 ولامبورجيني lamborghini يتم تصنيعهم في المجر





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