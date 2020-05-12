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ثقافة

العناني يناقش سيناريو العرض المتحفي للقطع الأثرية بالمتحف المصري الكبير

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:32 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى
اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتور الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والمهندسه يمنى إسماعيل معاون الوزير لشؤون المتحف الكبير.

ناقش الإجتماع آخر التطورات الخاصة بسيناريو العرض المتحفي ونصوص البطاقات التعريفية للقطع الأثرية بقاعات عرض كنوز الملك توت عنخ أمون بالإضافة إلى سيناريو العرض الخاص بالمرحلة الثانية للقاعات الرئيسية بالمتحف، كما اجتمع وزير السياحة والآثار مع ممثلي مصلحة سك العملة المصرية لمناقشة التصميمات الخاصة بالعملات التذكارية التي سوف يتم إصدارها بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير عام ٢٠٢١. 

وقد وجه الوزير بأن يتم توحيد تصميم العملات المقدمة، وان يتم الاستعانة بالعناصر المعمارية المميزة للمتحف المصري الكبير كالواجهة الأمامية للمتحف وكذلك الاستعانة بأهم القطع المعروضة كقناع الملك توت عنخ آمون.
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