على 3 رحلات استثنائية.. وصول 515 مصريا من العالقين في الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار الساعات الماضية، 3 رحلات طيران سيرتها طيران الكويت، اليوم الثلاثاء، لإعادة 515 مصريا من العالقين في دولة الكويت بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.









وصلت الرحلة رقم KU1417 التابعة للخطوط الكويتية، ظهر اليوم، قادمة من الكويت على متنها 195 مصريا، تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وعصرًا، وصلت الرحلة رقم Jg1731 التابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، قادمة من هناك أيضا وعلى متنها 160 مصريا من العالقين هناك.



وهبطت في مطار القاهرة الليلة رحلة ثالثة استثنائية تابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، تحمل رقم Jg1733 قادمة من دولة الكويت، على متنها 160 مصريًا من العالقين هناك.



وفور وصول الرحلات الثلاثة إلى مطار القاهرة، قامت إدارة الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف حازم حسين مدير الحجر، بإجراء فحصوات طبية على جميع ركاب الرحلات قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بـ فيروس كورونا.









وسير طيران دولة الكويت، عدد من الرحلات الاستثنائية على مدار الأيام الماضية، إلى جانب الرحلات المصرية التي سيرتها وزارة الطيران المدني، منذ إعلان الحكومة المصرية انطلاق جسر جوي لإعادة المصريين العالقين هناك، بدءًا من 5 مايو الجاري، وتمكنت من إعادة أكثر من 4500 مصريا حتى الآن، من إجمالي نحو 5 آلاف مصريا خططت الدولة لإعادتهم.









وخصصت الحكومة المصرية، عددا من المدن الجامعية بالقاهرة وبعض المحافظات، لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت، فيما خصصت محافظة القاهرة عدد من الحافلات الخاصة المكيفة، لنقل العائدين من مطار القاهرة الدولي، إلى مقار العزل الصحي المختلقة والمخصصة من قبل الدولة.







