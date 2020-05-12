مطار مرسى علم يستقبل 332 مصريا من العالقين في كندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، خلال ساعات، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قبل يومين إلى تورونتو ، لنقل المصريين العالقين في دولة كندا منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.









وتصل الرحلة التي سيرتها مصر للطيران، خلال ساعات، قادمة من مطار تورونتو وعلى متنها نحو 332 مواطنًا مصريًا من العالقين هناك، حيث يجري فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.









كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

