AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار مرسى علم يستقبل 332 مصريا من العالقين في كندا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:54 م
مطار مرسى علم الدولي
مطار مرسى علم الدولي
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، خلال ساعات، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قبل يومين إلى تورونتو، لنقل المصريين العالقين في دولة كندا منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


وتصل الرحلة التي سيرتها مصر للطيران، خلال ساعات، قادمة من مطار تورونتو وعلى متنها نحو 332 مواطنًا مصريًا من العالقين هناك، حيث يجري فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

75 مصريا من العالقين في جنوب أفريقيا يصلون مرسى علم خلال ساعات

670 مصريا من العالقين في روسيا وأوكرانيا يصلون مرسى علم

رحلة طيران مصرية تصل مرسى علم بعد ساعات على متنها العالقين في أمريكا

مطار القاهرة يستعد لاستقبال 300 مصري من العالقين في دبي

مطار مرسى علم يستقبل 164 مصريا من العالقين في عمان

وصول طائرة مصرية إلى مرسى علم على متنها عالقون في 3 دول أفريقية

ترشيحاتنا

عايدة رياض: لم أتزوج أحمد بدير.. وأنا بحب الراجل الشقي.. فيديو

أيمن عبد العزيز يكشف سبب اختياره الجنسية التركية على حساب المنتخب

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

علي جمعة يكشف عن اسم فرعون المذكور في القرآن مع سيدنا موسي

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

أحمد شوبير يفتح النار على مندوبة فيفا بسبب لائحة اتحاد الكرة

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون

الوسواس القهرى الأبرز.. أسباب غير متوقعة وراء السمنة المفرطة

نشرة المرأة والصحة .. 9 أخطاء تعرضك لـ فيروس كورونا .. كندة علوش تتألق برفقة عمرو يوسف