عايدة رياض باكية: كان نفسي أخلف.. والوحدة وحشة.. فيديو

دخلت الفنانة عايدة رياض في حالة من البكاء، قائلة:" الوحدة وحشة جدا وأنا تعودت على الوحدة والشغل بس".







لا استطيع الدخول في روتين الزواج مرة أخرى بعد فترة طويلة من الوحدة". وقالت عايدة رياض في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"









وأضافت عايدة رياض:" عندما ابكي قلبي هو من يبكي، ولدي حزن كبير بداخلي وكان نفسي أخلف ولكن محصلش نصيب عندما كنت متزوجة من محرم فؤاد".





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.