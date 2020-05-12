خروج ١٧٧حالة ووفاة ١٩آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة في البحيرة

أكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى بمحافظة البحيرة على إستقرار حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مشيرًا إلى إتخاذ كافة إجراءات الرعاية الصحية والعلاجية لهم من خلال الاطقم الطبية الثلاث التى شاركت فى العمل منذ تخصيص المستشفى للحجر الصحى.





وأعلن مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار عن شفاء أكثر من١٧٧ حالة بعد شفاؤها من بفيروس كورونا وذلك منذ تخصيص المستشفى للحجر الصحى فى أوائل شهر إبريل الماضى مشيرًا إلى أن من بين الحالات التى تم شفاؤها ٦ أطباء وأستاذ جامعى.





واضاف "زايد "بأنه يوجد حالة بداخل الحجر الصحى ١٣٥ حالة جارى إتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والصحية لهم من خلال طاقم الفريق الطبى الثالث الذى أستلم عمله بالحجر منذ عدة أيام مشيرًا إلى وفاة ١٩ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من أصحاب الأمراض المزمنة.





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وأشار مدير الحجر الصحى بكفر الدوار إلى أن الفريق الطبى الثالث تضمن، كل من الأطباء محمد المنصورى. وأحمدشعبان النجار محمود لاشين،محمود الشهاوى بالإضافة إلى أعضاء فريق التمريض والإداريين والفنيين .





وفى سياق أعلن الطب الوقائي بالادارة الصحية بوادي النطرون عن تسجيل أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، لسائق يبلغ من العمر 66 عامًا، وتم تحويله من مستشفي صدر دمنهور، بعد ثبوت إصابته بالفيروس إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج .





وأشارت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع أول حالة إيجابية لفيروس كورونا، بمركز وادي النطرون، والتي ظهرت نتيجة تحاليله، والقيام بعزل منزلي لمدة 14 يوما لجميع المخالطين للحالة.



