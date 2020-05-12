AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج ١٧٧حالة ووفاة ١٩آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة في البحيرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:15 م
مستشفى كفر الدوار
مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى بمحافظة البحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهورى
أكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى بمحافظة البحيرة على إستقرار حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مشيرًا إلى إتخاذ كافة إجراءات الرعاية الصحية والعلاجية لهم من خلال الاطقم الطبية الثلاث التى شاركت فى العمل منذ تخصيص المستشفى للحجر الصحى.

وأعلن مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار عن شفاء أكثر من١٧٧ حالة بعد شفاؤها من بفيروس كورونا وذلك منذ تخصيص المستشفى للحجر الصحى فى أوائل شهر إبريل الماضى مشيرًا إلى أن من بين الحالات التى تم شفاؤها ٦ أطباء وأستاذ جامعى.

واضاف "زايد "بأنه يوجد حالة بداخل الحجر الصحى ١٣٥ حالة جارى إتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والصحية لهم من خلال طاقم الفريق الطبى الثالث الذى أستلم عمله بالحجر منذ عدة أيام مشيرًا إلى وفاة ١٩ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من أصحاب الأمراض المزمنة.

أقرأ أيضًا:

وأشار مدير الحجر الصحى بكفر الدوار إلى أن الفريق الطبى الثالث تضمن، كل من الأطباء محمد المنصورى. وأحمدشعبان النجار محمود لاشين،محمود الشهاوى بالإضافة إلى أعضاء فريق التمريض والإداريين والفنيين .

وفى سياق أعلن الطب الوقائي بالادارة الصحية بوادي النطرون عن تسجيل أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، لسائق يبلغ من العمر 66 عامًا، وتم تحويله من مستشفي صدر دمنهور، بعد ثبوت إصابته بالفيروس إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج .

وأشارت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع أول حالة إيجابية لفيروس كورونا، بمركز وادي النطرون، والتي ظهرت نتيجة تحاليله، والقيام بعزل منزلي لمدة 14 يوما لجميع المخالطين للحالة.

خروج ١٧٧حالة ووفاة ١٩آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة في البحيرة
خروج ١٧٧حالة ووفاة ١٩آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة في البحيرة
خروج ١٧٧حالة ووفاة ١٩آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة في البحيرة
خروج ١٧٧حالة ووفاة ١٩آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة في البحيرة
خروج ١٧٧حالة ووفاة ١٩آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة في البحيرة
خروج ١٧٧حالة ووفاة ١٩آخرين من أصحاب الأمراض المزمنة في البحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

300 حالة اشتباه بـ كورونا في محافظة البحيرة

عبر الفيسبوك.. طبيب بمستشفى الحجر الصحى بالعجمى يطمئن أهالى مسقط رأسه كفر الدوار ويدعم زملاءه

عملت ٧٠ طقم في ٩ أيام.. ترزى مستشفى كفر الدوار لـ صدى البلد: يجب العمل على قلب رجل واحد.. شاهد

مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي يستقبل أول طفل مصاب بـ فيروس كورونا

نائب رشيد ينفي ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا

بعد استقبال 136 مصابا بـ كورونا.. أطباء مستشفى كفر الدوار يوجهون رسالة لأهالي المرضى في 6 محافظات.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي

الكاف يحسم الجدل حول موعد عودة البطولات الأفريقية

أيمن عبد العزيز يكشف سبب اختياره الجنسية التركية على حساب المنتخب

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الوفاة.. أعراض خطيرة لـ حساسية الطعام

شاهد.. امرأة مبتورة الذراعين والساقين تنجب أجمل طفلين

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون