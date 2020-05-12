تويتر يسمح لموظفيه بالعمل من المنزل إلى الأبد.. تفاصيل

أعلنت شركة تويتر اليوم الثلاثاء السماح لموظفيها بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى،

وأبلغ الرئيس التنفيذي، جاك دورسي موظفين عن السياسة الجديدة في رسالة بريد إلكتروني، وذلك حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال متحدث باسم "تويتر" في بيان إنه "إذا كان موظفونا يعملون بوظائف تسمح لهم بالعمل من المنزل ويريدون الاستمرار في ذلك إلى الأبد، فسوف نحقق ذلك".





وأضاف:"إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن مكاتبنا سترحب بكم بحرارة، مع بعض الاحتياطات الإضافية، عندما نشعر أن الوضع آمن للعودة".





وتابع أن "فتح المكاتب سيكون قرارنا ، ومتى وإذا عاد موظفونا، فسيكون قرارهم. مع استثناءات قليلة جدًا، لن يتم فتح المكاتب قبل سبتمبر. عندما نقرر فتح مكاتب، لن يكون الأمر كذلك كما كان من قبل. ستكون حذرة، وستعود مكتبًا تلو الآخر وتدريجيًا".





وواصل:"لن يكون هناك أيضًا أي سفر للعمل قبل سبتمبر ، باستثناءات قليلة جدًا ، ولن تكون هناك أحداث شخصية في الشركة لبقية عام 2020. وسنقيم 2021 حدثًا في وقت لاحق من هذا العام".