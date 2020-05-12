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شدوا على أولادكم.. تامر أمين منفعلا: كسرنا حاجز الـ 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا ..فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:46 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم إصابة 347 حالة إيجابية بـ كورونا موضحًا أن الأرقام مطمئنة والعدد تراجع، ولكن تم كسر حاجز الـ 10 آلاف، ونسجل 10093 حالة إصابة.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الجميع يجب أن يلتزم للقضاء على فيروس كورونا و عودة الحياة لطبيعتها.


وأشار تامر أمين، إلى أنه تحدث بحدة فى حلقة الأمس بعد أن دخلت الأرقام فى الـ 400 وتم الاقتراب من الـ 500، وناشد أولياء الأمور ضرورة التعامل بحزم مع الأولاد بعد مغادرة المنزل.


وأوضح تامر أمين، أن" الترييحة فى الشدة على الأولاد بتجيب مشكلات وعشان كده لازم نشد عشان العدد يقل".


ولفت تامر أمين، إلى أنه يعلم المكان المتواجد فيه أفراد أسرته حاليًا، مؤكدًا "واحدة فى غرفتها، والتانية فى غرفة الليفنج.. ياريت كل واحد يشد على أولاده".


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