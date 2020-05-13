13 مايو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

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توقعات الأبراج لمولود 13 مايو..

بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مُجددًا، انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين ولا تكرر أخطاء الماضي وحاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة قد تعرّضك لأزمة صحية.





نصيحة لمواليد 13 مايو..

كُن حذرًا مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه كذلك لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم.



