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مرأة

13 مايو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم مايو13 مايو، وفقا لعلم الأرقام.

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توقعات الأبراج لمولود 13 مايو..
بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مُجددًا، انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين ولا تكرر أخطاء الماضي وحاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة قد تعرّضك لأزمة صحية.

نصيحة لمواليد 13 مايو..
كُن حذرًا مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه  كذلك لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم.

حاول دائمًا الاهتمام بالفحص لدى طبيبك ولا تتجاهل أهمية الرياضة والحفاظ على لياقتك البدنية.
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