ارتكبوا 7 جرائم .. حبس عصابة تسرق التكاتك بالتبين

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وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قد أكدت قيام ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم.





واعترفوا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأضافوا بتصرفهم فى الدراجات البخارية للبيع لعميلهم "سيئ النية" (سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه")، وبحوزته الدراجات البخارية المستولى عليها -بندقية خرطوش- فرد خرطوش – عدد23 طلقة.





واعترف بتحصله على الدراجات البخارية المستولى عليها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

