ارتكبوا 7 جرائم .. حبس عصابة تسرق التكاتك بالتبين

قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مركبات التوك توك والدراجات البخارية بدائرة قسم التبين.
وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكذلك عمل تحريات موسعة عن نشاط المتهمين.
ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابى مسلح تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية بالتبين، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن فى ملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.