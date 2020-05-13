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حوادث

ارتكبوا 7 جرائم .. حبس عصابة تسرق التكاتك بالتبين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:01 ص
عصابة سرقة التكاتك
عصابة سرقة التكاتك
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اسلام مقلد
قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مركبات التوك توك والدراجات البخارية بدائرة قسم التبين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكذلك عمل تحريات موسعة عن نشاط المتهمين.

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابى مسلح تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية بالتبين، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن فى ملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.


وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قد أكدت قيام ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث،  وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأضافوا بتصرفهم فى الدراجات البخارية للبيع لعميلهم "سيئ النية" (سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة بالإكراه")، وبحوزته الدراجات البخارية المستولى عليها -بندقية خرطوش- فرد خرطوش – عدد23 طلقة.

واعترف بتحصله على الدراجات البخارية المستولى عليها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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