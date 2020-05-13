تكدس وزحام بسوق عشوائى بمنطقة البوسطة في الفيوم

استغاث المواطن عبد العظيم عادل ، والمقيم بمنطقة البوسطه في الفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الازدحام الشديد الذى شهده سوق بشارع المبيضة بالفيوم وبكل الشوارع الرئيسية، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين المواطنين.









وناشد القارئ المسئولين التدخل لمنع إقامة الأسواق بهذا الشكل، حيث إنها تمثل أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

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