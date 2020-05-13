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بين الناس

تكدس وزحام بسوق عشوائى بمنطقة البوسطة في الفيوم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عبد العظيم عادل ، والمقيم بمنطقة البوسطه في الفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الازدحام الشديد الذى شهده سوق بشارع المبيضة بالفيوم وبكل الشوارع الرئيسية، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين المواطنين.


وناشد القارئ المسئولين التدخل لمنع إقامة الأسواق بهذا الشكل، حيث إنها تمثل أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 

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