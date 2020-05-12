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بين الناس

خوفا من فيروس كورونا .. زحام سوق تجارى فى شارع نبيل الوقاد بمنشية ناصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن عمر فهمى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الموجود بشارع نبيل الوقاد بمنشية ناصر .

 

ويقول فى رسالته : يقوم البائعون بسوق تجارى بجوار منازلهم، والذى تسبب فى وجود التزاحم طيلة اليوم حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، وهو ما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا مطالبا بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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