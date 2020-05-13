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رياضة

نجم الأهلي السابق: البدري ظلمني وقاطعني في التدريبات.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:05 ص
حسام البدري
حسام البدري
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ياسمين تيسير
أكد محمد غدار نجم الأهلي السابق أنه تعرض للظلم خلال فترة مشاركته مع المارد الأحمر مُشددًا أنه لم يحصل على فرصته كامله مع الفريق موسم 2010 .

وأضاف محمد غدار في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت1" أن عقده مع الفريق كان لمدة 4 أعوام ولكنه لم يشارك سوى مرات قليلة للغاية طوال فترة انضمامه للفريق مشددًا أن حسام البدري المدير الفني للفريق وقتها كان يتعمد عدم مشاركته .

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واكمل محمد غدار أنه في بداية انضمامه للفريق كان الأمر مبشر للغاية وكان يشارك ولكنه فجأة ساءت الأمور وأصبح لا يشارك مطلقا حتى وصلت لـ مقاطعه البدري له خلال المران .

وتابع محمد غدار أنه يتمنى التوفيق لـ البدري مع المنتخب خلال الفترة القادمة .

وأكمل أنه حاليًا يلعب في الدوري الماليزي منذ 8 أعوام وحقق العديد من البطولات والانجازات.

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