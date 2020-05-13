نجم الأهلي السابق: البدري ظلمني وقاطعني في التدريبات.. فيديو

أكد محمد غدار نجم الأهلي السابق أنه تعرض للظلم خلال فترة مشاركته مع المارد الأحمر مُشددًا أنه لم يحصل على فرصته كامله مع الفريق موسم 2010 .
وأضاف محمد غدار في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت1" أن عقده مع الفريق كان لمدة 4 أعوام ولكنه لم يشارك سوى مرات قليلة للغاية طوال فترة انضمامه للفريق مشددًا أن حسام البدري المدير الفني للفريق وقتها كان يتعمد عدم مشاركته .
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واكمل محمد غدار أنه في بداية انضمامه للفريق كان الأمر مبشر للغاية وكان يشارك ولكنه فجأة ساءت الأمور وأصبح لا يشارك مطلقا حتى وصلت لـ مقاطعه البدري له خلال المران .
وتابع محمد غدار أنه يتمنى التوفيق لـ البدري مع المنتخب خلال الفترة القادمة .
وأكمل أنه حاليًا يلعب في الدوري الماليزي منذ 8 أعوام وحقق العديد من البطولات والانجازات.