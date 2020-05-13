أحمد موسى: بشرى من أكبر معامل الأدوية في العالم حول علاج كورونا

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ، تقريرا من أكبر معامل الأدوية في العالم التي تجري أبحاثا للوصول إلى مصل لـ فيروس كورونا





وقالت جميلة لوحيد رئيس قسم البحث المسؤولة عن إيجاد مصل لفيروس كورونا :" نعمل ليل نهار للتوصل إلى مصل وإنقاذ البشرية من هذا الفيروس ولا نبحث عن امجاد شخصية".





وتابعت:" اقتربنا كثيرا من الوصول إلى مصل فعال ضد فيروس كورونا ، والمصل سيكون متاح في الربع الأول من العام المقبل واتحدث عن انتاج المصل وانتاج مليارات العبوات".





وأكملت:" نتعاون مع كل العلماء في العالم كي نتوصل إ لى لقاح والتحدي كبير ولكننا على نفس القدر من التحدي والاختبارات تجرى على 3 انواع مختلفة وأحدهم يمثل أمل للعلماء من اجل إيجاد المصل".





ولفتت:" خطورة هذا الفيروس انه سريع الانتشار وإذا كان من الفيروسات الموسيمة هذا سيعطينا فرصة على العمل دون ضغط وتقل العدوى في فصل الصيف".



