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أحمد موسى: بشرى من أكبر معامل الأدوية في العالم حول علاج كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:28 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ، تقريرا من أكبر معامل  الأدوية في العالم  التي تجري أبحاثا للوصول إلى مصل لـ فيروس كورونا .

وقالت جميلة لوحيد رئيس قسم البحث المسؤولة عن إيجاد مصل لفيروس كورونا :" نعمل ليل نهار  للتوصل إلى مصل وإنقاذ البشرية من هذا الفيروس ولا نبحث عن امجاد شخصية".

وتابعت:"  اقتربنا كثيرا من الوصول إلى مصل فعال ضد فيروس كورونا، والمصل سيكون متاح في الربع الأول من العام المقبل واتحدث عن انتاج المصل وانتاج مليارات العبوات".

وأكملت:"  نتعاون مع كل العلماء في العالم كي نتوصل إلى لقاح والتحدي كبير ولكننا على نفس القدر من التحدي والاختبارات تجرى على 3 انواع مختلفة وأحدهم يمثل أمل للعلماء من اجل إيجاد المصل".

ولفتت:"  خطورة هذا الفيروس انه سريع الانتشار وإذا كان من الفيروسات الموسيمة هذا سيعطينا فرصة على العمل دون ضغط وتقل العدوى  في فصل الصيف".

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