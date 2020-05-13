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محافظات

البحيرة تسجل 13 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:54 ص
كورونا
كورونا
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جمالات الدمنهورى
سجّلت محافظة البحيرة، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم طفلين مخالطين لوالدتهما الموظفة بمستشفي صدر دمنهور، بالإضافة إلى حالة بمركز وادي النطرون، وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مديرية الصحة بالبحيرة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي بمحل إقامة الحالات الإيجابية، بمراكز كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور والمحمودية والدلنجات وشبراخيت وكوم حمادة ووادي النطرون.

و تم رش وتعقيم منازل المصابين المخالطين لحالات إيجابية، وهم: 4 حالات بمركز دمنهور منهم طفلين عصام 6 سنوات وخالد 10 سنوات مخالطين لوالدتهما الموظفة بمستشفي صدر دمنهور، وحالتين بمركز المحمودية ، وحالتين بمركز كوم حمادة، وحالة بكل مركز من كفر الدوار والدلنجات وشبراخيت وأبوحمص وادي النطرون.


وكان  الدكتور" ياسر زايد "مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار قد أعلن عن شفاء و خروج 22 حالة أمس الثلاثاء من مصابى فيروس كورونا وخروجهم للعودة لمنازلهم لقضاء أسبوعين فى العزل المنزلى مشيرًا إلى تحويل 5 حالات آخرين لنزل الشباب بدمنهور لاستقرار حالتهم الصحية ولاستكمال العزل .

وتم ذلك تحت رعاية الصحية والعلاجية من الطاقم الفريق الطبى بمركز التعليم المدني بدمنهور"نزل الشباب" بإشراف الدكتور محمد شاهين المدير الفني للحجر الصحى بنزل الشباب.

وأكد"زايد" فى تصريحات خاصة بصدى البلد ارتفاع عدد المتعافين من ١٧٧ إلى ٢٠٤ حالات بينهم شفاء وخروج نهائى لعدد ١٠٣ حالات من الحجر الصحى بكفر الدوار بالإضافة إلى  ١٠١ حالة تم تحويلهم إلى نزل الشباب بدمنهور وذلك منذ تخصيص مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى ونزل الشباب للعزل.

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